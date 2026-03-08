🎥 Jets de projectiles et échauffourée en D1 ACFF : quand Loris Brogno titille les supporters de Virton

La course à la montée est dans sa dernière ligne droite avec les play-offs de D1 ACFF, et une belle affiche en Gaume, au Stade Yvan Georges, où l'Excel devait se reprendre après une première défaite.

Virton accueillait Mons à l'occasion du deuxième match de PO en D1 ACFF. Une superbe affiche en Gaume entre un des candidats à la montée, et l'Excel qui avait terminé la saison régulière de manière solide, avant une défaite à Habay-La-Neuve en PO.

Mais la soirée des Gaumais a finalement tourné au vinaigre. Mons a maitrisé son sujet, infligeant une défaite sévère à Virton devant ses supporters (lire ICI). Ces derniers ont enchainé une deuxième défaite en autant de rencontres dans ces PO.

Côtés buteurs, Loris Brogno a brillé sur le terrain. Il ouvrait le score sur penalty avant la pause, ce dernier filait célébrer son but devant les supporters gaumais, déclenchant dans la foulée une échauffourée avec les joueurs gaumais le tout alors que des projectiles pleuvaient en direction du joueur montois.

Le fils de la légende du Sporting Charleroi terminait la soirée avec un doublé, fiant le score final à 0-3. Au classement, Mons poursuit sa course en tête avec Tubize-Braine, Virton suit juste derrière.



