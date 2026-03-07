Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La 28e journée de Challenger Pro League a rendu son verdict ce samedi. voici ce qu'il fallait retenir des matchs du jour.

Vendredi soir, Eupen avait écrasé les espoirs de La Gantoise 4-0. Le Beerschot s'était imposé 1-0 face aux Jong Genk. Aujourd'hui, quatre autres matchs de Challenger Pro League étaient au programme. Cet après-midi, le Lierse a battu le Club NXT 2-1.

Olympic Charleroi – RWDM 0-2

Mamadou Simbakoli a ouvert le score pour les Molenbeekois à la 23e minute. Malgré les menaces de faillite qui entourent le club, le RWDM a fait le boulot sur le terrain. Aiman Maurer a doublé la mise après la pause pour sceller la victoire.

RSCA Futures – Patro Eisden 0-0

Les espoirs d'Anderlecht ont tenu bon face au Patro Eisden. Malgré quelques occasions de part et d'autre, personne n'a réussi à faire trembler les filets. Le match s'est terminé sur un triste match nul.

Lommel – Courtrai 1-1

Courtrai, deuxième au classement, a longtemps buté sur Lommel. Après l'heure de jeu, Ralf Seuntjens a donné l'avantage aux Limbourgeois. Ilan Hurtevent a arraché l'égalisation dans les dernières minutes pour Courtrai.



Dimanche, le leader Beveren se déplace à Lokeren. Enfin, Seraing reçoit les Francs Borains pour clôturer cette journée.