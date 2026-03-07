Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La 28e journée de Challenger Pro League a rendu son verdict ce samedi. voici ce qu'il fallait retenir des matchs du jour.

Vendredi soir, Eupen avait écrasé les espoirs de La Gantoise 4-0. Le Beerschot s'était imposé 1-0 face aux Jong Genk. Aujourd'hui, quatre autres matchs de Challenger Pro League étaient au programme. Cet après-midi, le Lierse a battu le Club NXT 2-1.

Olympic Charleroi – RWDM 0-2

Mamadou Simbakoli a ouvert le score pour les Molenbeekois à la 23e minute. Malgré les menaces de faillite qui entourent le club, le RWDM a fait le boulot sur le terrain. Aiman Maurer a doublé la mise après la pause pour sceller la victoire.

RSCA Futures – Patro Eisden 0-0

Les espoirs d'Anderlecht ont tenu bon face au Patro Eisden. Malgré quelques occasions de part et d'autre, personne n'a réussi à faire trembler les filets. Le match s'est terminé sur un triste match nul.

Lommel – Courtrai 1-1

Courtrai, deuxième au classement, a longtemps buté sur Lommel. Après l'heure de jeu, Ralf Seuntjens a donné l'avantage aux Limbourgeois. Ilan Hurtevent a arraché l'égalisation dans les dernières minutes pour Courtrai.


Dimanche, le leader Beveren se déplace à Lokeren. Enfin, Seraing reçoit les Francs Borains pour clôturer cette journée.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Patro Eisden Maasmechelen
Olympic Charleroi

Plus de news

D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

23:00
Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

22:45
"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

22:00
"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

21:40
Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

21:20
1
Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

21:00
Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

20:30
3
Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

20:00
"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

19:30
1
Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

19:00
"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

18:30
"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

18:00
De coéquipier d'Isco à la course au titre en D2 belge... en un an : "J'ai fait le bon choix en signant ici"

De coéquipier d'Isco à la course au titre en D2 belge... en un an : "J'ai fait le bon choix en signant ici"

13:00
Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

17:30
Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

Anderlecht va-t-il proposer un nouveau contrat à Colin Coosemans ? "Ce n'est pas le moment idéal"

17:00
Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

16:30
"Quand Kevin jouait avec nous..." : l'allusion inattendue de Pep Guadiola à De Bruyne en conférence de presse

"Quand Kevin jouait avec nous..." : l'allusion inattendue de Pep Guadiola à De Bruyne en conférence de presse

16:00
Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne" Interview

Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne"

15:30
A l'assaut de l'Union et de l'Espagne : un Stassin peut en cacher...deux autres

A l'assaut de l'Union et de l'Espagne : un Stassin peut en cacher...deux autres

15:00
L'inquiétude grandit en Angleterre...et chez Rudi Garcia : encore un Diable à l'infirmerie

L'inquiétude grandit en Angleterre...et chez Rudi Garcia : encore un Diable à l'infirmerie

14:30
1
Anderlecht, Genk et Gand assurent le futur : voici le poste où la Belgique semble la mieux armée pour l'avenir

Anderlecht, Genk et Gand assurent le futur : voici le poste où la Belgique semble la mieux armée pour l'avenir

14:00
2
Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

13:30
1
Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk

Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk

12:20
Anderlecht peut-il rêver d'un premier trophée depuis 2017 ? "Si vous me posez la question..."

Anderlecht peut-il rêver d'un premier trophée depuis 2017 ? "Si vous me posez la question..."

12:40
Joseph Oosting pas tendre avec ses joueurs de l'Antwerp : "On ne mérite tout simplement pas le top 6"

Joseph Oosting pas tendre avec ses joueurs de l'Antwerp : "On ne mérite tout simplement pas le top 6"

12:00
Adriano Bertaccini boudait-il à sa sortie contre la RAAL ? "Je n'ai pas toujours le bon comportement, mais..."

Adriano Bertaccini boudait-il à sa sortie contre la RAAL ? "Je n'ai pas toujours le bon comportement, mais..."

11:30
4
Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"

Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"

11:00
Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard

Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard

10:30
"C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?

"C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?

10:00
Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

09:30
Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"

Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"

09:00
2
Anderlecht a-t-il perdu sa place au sommet à cause d'un changement de mentalité ? "Seul le titre convenait"

Anderlecht a-t-il perdu sa place au sommet à cause d'un changement de mentalité ? "Seul le titre convenait"

08:30
Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

06/03
"Triomphant", "il a tout bien fait" : Sébastien Pocognoli porté aux nues après le succès de Monaco au PSG

"Triomphant", "il a tout bien fait" : Sébastien Pocognoli porté aux nues après le succès de Monaco au PSG

08:00
"Qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ?" : Frédéric Taquin frustré mais fier

"Qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ?" : Frédéric Taquin frustré mais fier

07:20
1
Nouvelle victoire du Bayern... mais un coup dur important pour Vincent Kompany avant la Ligue des Champions

Nouvelle victoire du Bayern... mais un coup dur important pour Vincent Kompany avant la Ligue des Champions

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 28
Eupen Eupen 4-0 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 1-0 Jong Genk Jong Genk
Lierse SK Lierse SK 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RSCA Futures RSCA Futures 0-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 1-1 KV Courtrai KV Courtrai
KSC Lokeren KSC Lokeren 08/03 SK Beveren SK Beveren
RFC Seraing RFC Seraing 08/03 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved