Origi buteur lors du carton de Liverpool, le fils de Rory Delap buteur pour City

Trois matchs de Coupe de la Ligue étaient au programme en Angleterre. Liverpool a roulé sur Lincoln City, Manchester City a peiné et s'en est remis à ses jeunes.

Divock Origi se donne une bouffée d'air

Ce n'est pas un but qui aura eu beaucoup d'importance, mais Divock Origi a mis le point final à une véritable goleada liverpuldienne ce jeudi à Lincoln City, au 3e tour de la Carabao Cup. Les Reds ont en effet été s'imposer 2-7, menant 0-4 à la pause et allant jusqu'à prendre 5 buts d'avance au retour des vestiaires (46e). Lincoln sauvera l'honneur, mais deux buts tomberont pour Liverpool via Grujic et enfin Origi (89e).

Le fils de Rory Delap déjà buteur

Un nom qui fera sourire les fans de football anglais : Liam Delap, le fils du légendaire défenseur de Stoke City Rory Delap, était titulaire en pointe pour sa première avec Manchester City. Une équipe alternative, mais le jeune Delap fera 1-0 à la 18e pour offrir l'avantage à ses couleurs. Les Citizens seront ensuite accrochés par Bournemouth, qui égalise via Surridge (22e), mais Foden fera 2-1 à la 75e pour assurer la qualification. Kevin De Bruyne est monté au jeu.