L'année ou jamais pour le FC Liège ? "La Nationale 1 reste redoutable"

La Nationale 1 reprendra ses droits ce week-end. Le matricule 4 se déplacera du côté de Rupel Boom pour ce match d'ouverture de la saison 2020-2021, mais sans ses supporters car le club anversois n'a pas reçu de dérogation pour accueillir du public (400 personnes).

Les ambitions du FC Liège cette saison sont de terminer dans le top 4. Après les montées de Deinze, de Seraing, du RWDM, du Lierse et de la faillite de Roulers, c'est l'année ou jamais pour le retour de matricule 4 au sein du monde pro sachant que les deux premiers monteront en D1B ?

Le coach du club liégeois estime que la Nationale 1 reste redoutable. "Croire qu'il ne reste plus rien au sein de notre division est faux. Il y a l'Olympic qui vient d'éliminer le Lierse en Coupe cette semaine, puis aussi Rupel Boom, Thes Sport, les Francs-Borains, le Patro-Eisden et Knokke entre autres. J'attends de voir ce qu'il va se passer au cours des prochaines semaines. Les ambitions seront déterminées par les joueurs sur le terrain. Je veux voir mes joueurs grandir et s'améliorer, et là nous serons sur la bonne voie", a expliqué Drazen Brncic.

Le premier test du matricule 4 aura lieu ce week-end du côté de Rupel Boom."Une équipe très forte en reconversion offensive et qui sait jouer football. Il ne faudra pas être naïf et faire attention en perte de balle. Il y a quelques individualités intéressantes en face. Nous devrons convertir nos occasions, imposer notre jeu et montrer de la personnalité", a souligné le technicien croate.

Par contre, l'infirmerie liégeoise est bien remplie. "J'espère récupérer Nathanaël Frenoy qui vient de jouer avec l'équipe réserve, mais aussi Nick Efekia. Malheureusement, nous ne pouvons pas compter sur Wouter Hias, blessé depuis un moment, sur Melvin Renquin et Loïc Besson. Ma sélection sera vite faite, 18 joueurs dont deux gardiens. Tout le monde est convoqué", a conclu Brncic.