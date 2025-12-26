Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Au dernier moment, Vincent Euvrard est privé de Thomas Henry pour la réception de Saint-Trond. L'attaquant français souffre d'un léger souci à la cheville.

C’est une rencontre importante pour le Standard, qui reçoit Saint-Trond ce vendredi soir dans le cadre de la 20e journée de Pro League.

Face au troisième de la série, les Rouches ont l’occasion de profiter de la défaite du Racing Genk contre le Club de Bruges pour prendre cinq points d’avance sur la septième place.

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard avait décidé de reconduire l’équipe qui s’est imposée à Dender le week-end dernier. Une défense à cinq, donc, avec trois milieux de terrain et le duo Dennis Ayensa – Timothé Nkada en attaque.

Légère blessure pour Thomas Henry

Thomas Henry devait donc, comme depuis plusieurs semaines, prendre place sur le banc. C’est en tout cas ce qui avait été annoncé lors de la transmission de la feuille de match.

Cependant, l’attaquant français assistera finalement à la rencontre depuis les tribunes. Victime d’un léger souci à la cheville, il ne sera pas en mesure de monter au jeu si le scénario l’exige.



Lire aussi… LIVE : Saint-Trond égalise contre un Standard réduit à 10›