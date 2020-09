L'Inter de Lukaku et Nainggolan s'offrent une remontada face à la Fiorentina

Quelle superbe rencontre encre l'Inter et la Fiorentina d'un certain Ribery qui ne fait décidément pas ses 37 printemps. Lukaku a trouvé le chemin des filets dès sa première rencontre.

Quel superbe match offert par l'Inter et la Fiorentina ce samedi soir. Les joueurs de Conte se sont imposés en retournant leur adversaire du jour dans les dernières secondes de la rencontre.

Mais revenons au début du match. La Fiorentina ouvre le score dans les premières minutes par Kouamé. Juste avant la pause, Lautaro Martinez récompense son équipe en égalisant.

J'espère que vous êtes prêts pour la seconde période, car elle aura été fabuleuse. Ceccherini marque dans son camp et donne donc l'avantage à l'Inter. Mais Ribery est en grand forme et délivre deux assists pour renverser la tendance: Castrovili et Chiesa en profitent: 2-3.

Radja Nainggolan entre au jeu et les dernières minutes arrivent: Romelu Lukaku sort de sa boîte pour égaliser avant le but victorieux pour les locaux signé D'Ambrosio dans les arrêts de jeu (4-3). Première rencontre, première victoire: qui a dit que la Serie A n'était pas spectaculaire.