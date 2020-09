Rien ne va plus du côté de Marseille

Depuis la victoire au Parc des Princes, Marseille n'arrive plus à gagner.

La victoire de Marseille au PSG a été fêtée comme un titre par tout un club, toute une ville. Cependant, il y avait encore des autres matches derrière et depuis ce n'est plus la grande ambiance sur le vieux port.

Ce samedi contre Metz, les Phocéens ont été menés à la suite du but de Niane à 20 minutes de la fin. On ne voyait pas comment l'OM allait revenir mais au bout de la 95ème minute Morgan Sanson est allé offrir un point inespéré à son équipe qui ne méritait pas plus.

Au classement, Marseille a 8 points en 5 rencontres et pourrait être dépassé par le PSG en cas de victoire de ces derniers face à Reims.