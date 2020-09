Premier League : Malgré les entrées de Batshuayi et Benteke, Crystal Palace chute contre Everton

Pour le compte de la 3e journée de Premier League, Crystal Palace recevait sur sa pelouse Everton dans un duel de haut de tableau, les deux équipes ayant remporté leurs deux premiers matchs de championnat. Batshuayi (75e) et Benteke (82e) sont montés en fin de rencontre.

Everton prendra très rapidement l’ascendant et Dominic Calvert-Lewin ouvrira la marque (10e), 0-1. Les Eagles réagiront et égaliseront un quart d’heure plus tard sur ce bon corner de Townsend bien repris de la tête par Cheikhou Kouyaté (26e), 1-1.

Mais les troupes de Carlo Ancelotti ont repris l’avantage dix minutes plus tard par l’intermédiaire de Richarlison sur penalty après une main de Joel Ward dans sa surface (40e), 1-2.

La seconde période sera beaucoup plus calme et malgré les montées de Batshuayi (75e) et Benteke (82e), les Eagles ne parviendront à arracher le partage. Everton l'emporte pour la troisième fois en autant de matchs (1-2), et prend la tête de la Premier League par la même occasion.