🎥 Le tout premier but de Romelu Lukaku au Parc Astrid

Jour d'anniversaire pour Big Rom'.

Au lendemain de son premier but et de sa première victoire de la saison avec l'Inter, Romelu Lukaku célèbre un anniversaire particulier. Il y a tout juste onze ans, le Diable Rouge inscrivait son tout premier but sur la pelouse du Parc Astrid.

Il avait marqué le premier but de sa carrière quelques semaines plus tôt à Zulte Waregem, contre le Beerschot il avait trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois et offert les trois points à Anderlecht (1-0). Quelques mois plus tard, Romelu Lukaku devenait champion de Belgique, après avoir inscrit 15 buts en championnat.