Leeds confirme et enchaîne

Le promu confirme qu'il faudra compter avec lui cette saison.

C'était moins spectaculaire qu'à Liverpool et contre Fulham, mais Leeds a fait le job sur la pelouse du Sheffield United de Sander Berge, qui était titulaire. Buteur à huit reprises en deux matchs cette saison, les hommes de Marcelo Bielsa se sont cette fois contentés d'un tout petit but.

Mais ils ont aussi été plus solides derrière. Première clean sheet de la saison pour le promu qui, grâce au but inscrit par Patrick Bamford à la 88e minute, s'offre sa deuxième victoire de la saison. Avec six unités au compteur, Leeds rejoint Leicester, Arsenal et Liverpool à la seconde place. Mais ces trois équipes doivent encore jouer.