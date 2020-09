Cristiano Ronaldo est à seulement un but de Romario

Double buteur sur la pelouse de l'AS Rome (2-2), ce dimanche, l'attaquant portugais n'est plus qu'à une réalisation d'entrer encore un peu plus dans la légende.

Cristiano Ronaldo compile désormais 742 buts avec les équipes A depuis le début de sa carrière. Le Portugais accuse seulement un but de retard sur Romario et ses 743 pions. Encore deux buts et le quintuple Ballon d'Or deviendra le troisième meilleur buteur de l'histoire du football derrière Josef Bican (805 buts) et Pelé (767 buts).