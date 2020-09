🎥 Dix minutes, un but: l'entrée remarquée de la dernière recrue de Liverpool

Ou comment soigner sa première apparition sous ses nouvelles couleurs.

Liverpool a confirmé son excellent début de saison, en s'offrant, une semaine après Chelsea, le scalp d'un autre rival londonien, lundi soir. Arsenal aura pourtant mené, mais ça n'a duré que trois minutes. Sadio Mané et Andrew Robertson ont permis aux Reds de passer devant avant la pause.

Et c'est Diogo Jota qui a définitivement fait pencher la balance dans le camp de Liverpool. Arrivé il y a dix jours en provenance de Wolverhampton, l'ailier portugais jouait ses premières minutes en Premier League avec Liverpool. Il est monté au jeu à la 80e minute, il a inscrit son premier but, huit minutes plus tard. Un départ en fanfare.