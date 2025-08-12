Officiel : Michel Vlap échappe à un transfert hautement polémique mais quitte tout de même l'Eredivisie

Actif au FC Twente, Michel Vlap était sur le départ. Proche de s'engager en Russie, il a finalement signé au Qatar.

Arrivé sur la pointe des pieds après son passage compliqué à Anderlecht, Michel Vlap s'est refait une santé au FC Twente. Le grand Néerlandais en est à 20 buts et 22 assists sur les quatre dernières saisons, attirant à nouveau l'attention des clubs étrangers.

A 28 ans, Vlap ne voulait pas laisser l'occasion de retenter à nouveau sa chance. Mais l'été a été bien plus agité que prévu. Et ce, suite à la destination qu'il s'apprêtait à rejoindre. Aveuglé par les roubles du Spartak Moscou, le milieu offensif a presque été au centre d'une affaire d'état.

Le Qatar plutôt que la Russie

Au pays, on ne s'est pas privé de lui reprocher ce choix en raison de l'invasion russe en Ukraine, le prévenant qu'il rejoindrait le mauvais côté de l'histoire. Le transfert n'a finalement pas eu lieu. Mais Vlap s'est vite consolé en s'offrant malgré tout une autre aventure lucrative.

L'ancien Anderlechtois a rejoint le club d'Al-Ahli, signant un contrat de trois ans dans le championnat qatari. Il rejoint ainsi d'autres joueurs connus des pelouses européennes comme Robert Firmino, Marco Veratti, Julien De Sart, Pablo Sarabia ou Edmilson Junior qui ont eux aussi succombé au projet qatari.

Entraîné par le Croate Igor Biscan, Al-Ahli a terminé quatrième du dernier championnat local. L'effectif compte notamment Julian Draxler dans ses rangs.