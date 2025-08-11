Nicky Hayen donne des nouvelles d'un Brugeois annoncé sur le départ pour un montant de plus de... 30 millions d'euros

Le Club de Bruges dispute mardi soir le match retour contre le RB Salzbourg lors du troisième tour préliminaire de l'UEFA Champions League. En conférence de presse, l'entraîneur Nicky Hayen a donné des nouvelles de Joel Ordonez et de Gustaf Nilsson.

Après sa victoire 0-1 en Autriche, le Club de Bruges défendra mardi au stade Jan Breydel un mince avantage face au RB Salzbourg. Les Blauw en Zwart sont déterminés à valider leur qualification pour les barrages de la Ligue des champions.

Lors de la conférence de presse précédant la rencontre, l’entraîneur Nicky Hayen a donné des nouvelles de l’état physique de certains joueurs. Joel Ordonez, récemment associé à un transfert vers l’Olympique de Marseille pour plus de 30 millions d'euros, s’est entraîné avec le groupe, mais ne jouera pas par précaution.

"Ce n’est pas une situation simple avec Ordonez, mais à l’entraînement, cela se passe plutôt bien", explique le coach. Le défenseur équatorien n’était déjà pas dans la sélection de l’équipe contre le Cercle de Bruges. Hormis Skoras, tout le monde est apte.

Gustaf Nilsson dans le groupe du Club de Bruges

Gustaf Nilsson est de retour. L’attaquant suédois, en convalescence après une blessure au tendon d’Achille, s’est entraîné aujourd’hui au Belfius Basecamp et figure dans le groupe pour le match.

Une éventuelle entrée en jeu pourrait apporter un précieux coup de boost offensif, surtout au vu de l’intensité physique attendue face à Salzbourg. Les Autrichiens ne se sont pas montrés particulièrement impressionnants à l’aller, mais restent un adversaire dangereux avec des ailiers rapides et un pressing haut.