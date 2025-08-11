Nicky Hayen donne des nouvelles d'un Brugeois annoncé sur le départ pour un montant de plus de... 30 millions d'euros

Nicky Hayen donne des nouvelles d'un Brugeois annoncé sur le départ pour un montant de plus de... 30 millions d'euros
Photo: © photonews

Le Club de Bruges dispute mardi soir le match retour contre le RB Salzbourg lors du troisième tour préliminaire de l'UEFA Champions League. En conférence de presse, l'entraîneur Nicky Hayen a donné des nouvelles de Joel Ordonez et de Gustaf Nilsson.

Après sa victoire 0-1 en Autriche, le Club de Bruges défendra mardi au stade Jan Breydel un mince avantage face au RB Salzbourg. Les Blauw en Zwart sont déterminés à valider leur qualification pour les barrages de la Ligue des champions.

Lors de la conférence de presse précédant la rencontre, l’entraîneur Nicky Hayen a donné des nouvelles de l’état physique de certains joueurs. Joel Ordonez, récemment associé à un transfert vers l’Olympique de Marseille pour plus de 30 millions d'euros, s’est entraîné avec le groupe, mais ne jouera pas par précaution.

"Ce n’est pas une situation simple avec Ordonez, mais à l’entraînement, cela se passe plutôt bien", explique le coach. Le défenseur équatorien n’était déjà pas dans la sélection de l’équipe contre le Cercle de Bruges. Hormis Skoras, tout le monde est apte.

Gustaf Nilsson dans le groupe du Club de Bruges

Gustaf Nilsson est de retour. L’attaquant suédois, en convalescence après une blessure au tendon d’Achille, s’est entraîné aujourd’hui au Belfius Basecamp et figure dans le groupe pour le match.

Une éventuelle entrée en jeu pourrait apporter un précieux coup de boost offensif, surtout au vu de l’intensité physique attendue face à Salzbourg. Les Autrichiens ne se sont pas montrés particulièrement impressionnants à l’aller, mais restent un adversaire dangereux avec des ailiers rapides et un pressing haut.

Suis FC Bruges - Red Bull Salzbourg en live sur Walfoot.be à partir de 19:30 (12/08).

Des indications claires sur le mercato : voici le groupe du Club de Bruges qui affrontera Salzbourg ce mardi

19:20
Double bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de Salzbourg

12:20
Genk plombé par l'arbitrage au Standard ? Le capitaine Bryan Heynen se livre

22:30
1
"Il n'a pas osé intervenir" : la déclaration de Rik de Mil a-t-elle influencé l'arbitrage lors de RAAL - Charleroi ?

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Van Den Bosch - El Khannouss

21:00
Un ancien Diable Rouge réagit à la situation du KRC Genk après la défaite des Limbourgeois face au Standard

21:20
Offre sérieuse pour Zeno Van Den Bosch : entre deux clubs étrangers, le défenseur se rapproche d'un départ de l'Antwerp

21:00
Besnik Hasi a un problème à ce poste : un joueur est déjà totalement indispensable

20:40
Steven Defour impressionné par l'ambiance au Standard : "Les tifos, les chants, ça me procure des souvenirs"

20:20
Une victoire "pour continuer à croire au message" et un renfort made in Neerpede : une semaine fondatrice pour la RAAL Réaction

19:40
Vers un transfert en Premier League pour Bilal El Khannouss ? Un club songerait à payer sa clause libératoire

20:00
Deux Rouches et deux Loups dans notre équipe-type de la troisième journée

18:40
2
Indésirable dans son club, ce joueur pourrait devenir un nouveau buteur du Club de Bruges dès cet été

15:00
Quand Yasin Özcan pourra-t-il jouer pour Anderlecht ? Les Mauves sont enfin fixés

19:00
Au moins 30 millions d'euros ? Un Diable Rouge pourrait devenir le coéquipier de Charles De Ketelaere en club

17:20
Faute d'Epolo sur Tolu et penalty oublié pour la RAAL face à Charleroi ? Le département arbitral tranche clairement

18:20
3
"Le Club risque de se tirer une balle dans le pied" : Bruges inquiète après sa prestation contre le Cercle

09:00
"On a joué à l'italienne" : le Standard a plusieurs cordes à son arc, un atout important pour Mircea Rednic Interview

17:40
La fin des négociations approche : le Ghana et ses Belgicains tiennent presque leur sélectionneur national

18:00
"C'est une contre-performance de taille" : Philippe Albert sévère après la défaite d'Anderlecht contre Zulte Waregem

17:00
Le départ de Stelios Andreou du Sporting de Charleroi bientôt confirmé ? Voici où en est le dossier

16:30
Steven Defour un jour coach des Rouches ? "Je veux donner une équipe au Standard qui soit à la hauteur de ses fans"

16:00
Mehdi Bayat va devoir rassurer tout le monde à Charleroi : son coach et ses supporters

15:40
Voici une nouvelle qui devrait ravir les supporters des Diables Rouges

15:20
"J'étais certain que l'apport de Marc Wilmots serait positif" : Philippe Albert optimiste pour le Standard

14:20
Anderlecht intéressé par un joueur qui coûterait... plus de 11 millions d'euros

14:00
2
Olivier Renard doit agir d'urgence à Anderlecht, mais qu'en est-il de la situation financière ? L'incertitude plane

13:30
1
Genk méritait-il un penalty face au Standard ? L'ancien arbitre Serge Gumienny est très clair

13:00
16
Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu" Interview

12:40
Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

12:00
Un nom de famille ne suffit pas : un flop gantois toujours plus proche du départ

12:20
Nilson Angulo doit garder les pieds sur terre... et rester à Anderlecht Analyse

11:40
Anderlecht le regrette toujours : Anders Dreyer bat des records en MLS

11:20
📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original

11:00
1
"Je pensais qu'on n'allait plus accorder de penaltys faciles" : après la défaite face à l'Antwerp, David Hubert s'agace

10:30
Un pas en arrière pour Albert Sambi Lokonga ? L'ancien capitaine du RSCA proche d'un transfert surprenant

10:00

