Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: De Winter - Angulo

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! De Winter - Angulo

Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

En forme ces dernières semaines, Nilson Angulo (22 ans) s'est illustré avec ses dribbles et ses buts face à Westerlo et au Sheriff Tiraspol. Un club espagnol le suit de près. (Lire la suite)

L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A

Le transfert de Koni De Winter vers l'AC Milan serait fait selon Fabrizio Romano. Un accord personnel aurait été trouvé. (Lire la suite)