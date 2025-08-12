Joli coup en perspective : le Club de Bruges veut prêter une jeune pépite dans un autre club de Pro League

Le Club de Bruges cherche à prêter le jeune ailier sud-africain Shandre Campbell. Une trajectoire similaire à celles de Maxim De Cuyper et Roméo Vermant est espérée.

Shandre Campbell, ailier gauche sud-africain de 20 ans arrivé en Venise du Nord en juillet 2024 en provenance de son pays natal et intégré au noyau A depuis le mois de février dernier, n’a pas réussi à se distinguer durant la préparation de la nouvelle saison.

Malgré ses qualités techniques et sa vitesse sur l’aile, il n’est pas parvenu à s’imposer au sein de l’équipe première où la concurrence est rude. La direction du Club envisage donc un prêt, perçu comme une opportunité de poursuivre sa progression loin du Jan Breydelstadion.

Ce scénario rappelle celui déjà appliqué à de jeunes talents comme Maxim De Cuyper et Romeo Vermant. Tous deux avaient été prêtés à Westerlo, engrangeant du temps de jeu avant de revenir plus forts avec les Blauw & Zwart.

Une trajectoire déjà vue à Bruges

Une expérience similaire pourrait offrir à Campbell le cadre compétitif nécessaire pour continuer à progresser, sans subir la pression immédiate des attentes dans un grand club.

D’après Transferfeed, plusieurs clubs de la Jupiler Pro League auraient manifesté un intérêt concret pour l’ailier. La priorité sera donnée à une équipe capable de lui garantir un temps de jeu conséquent et un environnement favorable à son développement au plus haut niveau.

Sous contrat avec le Club de Bruges jusqu’en juin 2027, Campbell ne verrait pas ce prêt comme un départ définitif, mais plutôt comme un investissement sur son avenir. Il a joué l'entièreté de la rencontre entre le Club NXT et les Francs Borains, ce week-end.