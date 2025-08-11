Offre sérieuse pour Zeno Van Den Bosch : entre deux clubs étrangers, le défenseur se rapproche d'un départ de l'Antwerp

Le club italien de l'US Lecce a transmis une offre officielle pour Zeno Van Den Bosch. Le défenseur central de 22 ans du Royal Antwerp figure dans les plans du 17ᵉ de Serie A la saison dernière.

Les négociations entre Lecce et l'Antwerp sont entrées dans leur première phase, écrit Het Laatste Nieuws. Du côté du Nieuwsblad, on rapporte une offre avoisinant les cinq millions d'euros pour Zeno Van Den Bosch.

La volonté du club italien d’attirer le défenseur central anversois est claire, et ses dirigeants souhaitent avancer rapidement dans ce dossier. Cependant, l'offre est jugée insuffisante puisque le Great Old réclame près du double, tandis que la priorité du joueur de 22 ans n’est pas de rejoindre l’Italie.

D’après Het Laatste Nieuws, Van Den Bosch privilégiait jusqu’ici un transfert au Borussia Mönchengladbach. Le club allemand le suit depuis un certain temps, mais ne semble pas encore prêt à passer à l’offensive. À Lecce, l'entraîneur Eusebio Di Francesco serait déjà pressé de le voir arriver.

Lecce passe à l'offensive pour Zeno Van Den Bosch, qui préfère Mönchengladbach

La situation du joueur reste donc ouverte malgré cette première offre déposée sur la table des Anversois. Du côté du Matricule 1, on ne veut pas précipiter les choses et on attend de voir si d’autres candidats se positionnent.

Un éventuel départ devrait en tout cas être géré avec précaution sur le plan sportif, au vu des options limitées dans l’effectif actuel. L'Antwerp doit aussi gérer le dossier Senne Lammens, courtisé par plusieurs cadors européens.