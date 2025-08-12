La renaissance pour Sébastien Dewaest : "Trois ans que je n'avais plus commencé une saison en tant que titulaire"

Les Francs Borains ont repris la D1B en décrochant un partage chez les U23 du Club de Bruges. En défense centrale, Sébastien Dewaest a regoûté à une place de titulaire.

Face à une équipe du Club NXT reconnue comme l'une des plus fines techniquement de la division, les Francs Borains ont livré une première prestation aboutie. Les troupes d'Igor De Camargo auraient même pu revendiquer plus, en témoignent leurs trois reprises sur le poteau.

Dans l'arrière-garde, Sébastien Dewaest a fait le boulot, avec même un assist sur l'ouverture du score. L'an dernier, il n'avait débuté que matchs de championnat mais recommence la saison comme titulaire dans une défense chère au Sporting Charleroi aux côtés de Dorian Dessoleil (avec qui il n'avait jamais évolué au Mambourg).

Plus de temps de jeu cette saison ?

"Cela faisait trois ans que je n'avais plus commencé une saison en tant que titulaire. Forcément, ça fait plaisir. Avec l'expérience que nous avons derrière, nous devons beaucoup communiquer pour replacer, faire avancer et reculer le bloc", explique-t-il à La Dernière Heure.

Mais il se réjouit surtout de la bonne forme de l'équipe : "Beaucoup de gens diraient que nous pourrions nourrir des regrets après la rencontre. Pour ma part, je pense que nous devons principalement retenir tout ce qu'on a fait, la mentalité et la solidarité affichées".

"Ca doit nous donner confiance pour la suite. Les seuls petits bémols, ce sont les occasions qui auraient dû être concrétisées ainsi que le but encaissé. Pour le reste, il y a eu beaucoup de positif. On a très bien travaillé en préparation et cela paie", conclut-il.