Bienvenue en Ligue 2 : une première grosse désillusion pour Karel Geraerts avec Reims

Bienvenue en Ligue 2 : une première grosse désillusion pour Karel Geraerts avec Reims
Photo: © photonews

Le Stade de Reims a été accroché à Amiens (2-2) pour la reprise de la Ligue 2. Les troupes de Karel Geraerts menaient pourtant encore jusqu'au début du temps additionnel.

Près de deux mois après son arrivée, c'était enfin le grand jour pour Karel Geraerts (et son adjoint Tim Smolders) à Reims, avec le premier match officiel de la saison. Pour cette reprise, l'équipe, fraîchement reléguée de Ligue 1, se déplaçait à Amiens.

Au Stade de la Licorne, les débuts ont été compliqués, avec une ouverture du score concédée en fin de premier quart d'heure sur un but contre son camp de Patrick Zabi. Mais sous l'impulsion d'un bon Teddy Teuma, Reims a égalisé à la demi-heure, avec un but de Mamadou Diakhon (30e, 1-1).

Le score est longtemps resté en l'état en seconde période, mais les visiteurs ont fait basculer la rencontre à dix minutes de la fin grâce à un but d'Hafiz Umar Ibrahim (80e, 1-2). Reims a bien cru tenir jusqu'au bout mais a finalement encaissé le but de l'égalisation dans le temps additionnel. 2-2, score final, un verdict amer pour Geraerts.

Des regrets légitimes

"On a eu du temps pour revenir dans le match et après, je pense que l’on a pris le ballon et que l’on a dominé la rencontre. Je trouve que l’on a eu trop de déchet avec le ballon, des contrôles ratés, des passes faciles que l’on manque, ce n’est pas dans nos habitudes", observe l'entraîneur belge, dans des propos relayés par le média L'Union.

"On a perdu deux points en encaissant un but vraiment évitable dans les dernières minutes, avec un adversaire qui se trouve au milieu de trois joueurs de chez nous. On doit faire beaucoup mieux", poursuit-il. Tout en tempérant : "J’ai vu aussi beaucoup de bonnes choses. On ne doit pas être que négatifs. On marque deux beaux buts et on a eu des séquences positives durant le match".

