"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL

La RAAL joue en ce moment contre Charleroi. Les supporters visiteurs déplorent l'organisation de leur hôte.

Déjà contre le Standard, le plan de sécurité mis en place par la RAAL et la ville de La Louvière avait fait du bruit, suite à la grogne des supporters liégeois. Les Rouches déploraient le peu de cars visiteurs autorisés à se déplacer en terres hennuyères.

Le match d'aujourd'hui contre Charleroi attire lui aussi son lot de commentaires négatifs de la part des visiteurs. Au-delà de la taille restreinte du parcage déjà suffisamement débattue, c'est le plan de sécurité aux abords du stade qui est remis en cause.

La RAAL prend encore ses marques dans son nouveau stade

"Un stade avec 0 accueil pour des visiteurs en D1. Parking déficient avec déjà un accident. Flux ridicule. Gestion 0", déplorent les Storm Ultras, longtemps coincés devant une grille fermée.

"Les sorties font 1,40m de large. Deux bornes seulement pour checker des tickets qui mettent la blinde à passer. Honte aux dirigeants de ce club. Honte à ce plan de sécurité qui ne fait qu’une chose : augmenter la tension stupidement", écrivent-ils.

Un avant-match qui n'a fait que chauffer à bloc les deux camps de supporters, très en voix comme l'on pouvait s'y attendre.