Le mercato d'Anderlecht n'est pas terminé : la priorité est claire mais le Sporting n'a pas encore les mains libres

Olivier Renard continue de multiplier les contacts pour un nouveau défenseur central. Mais pas encore de fumée (mauve et) blanche.

La défaite contre Zulte Waregem l'a encore rappelé au grand jour, c'est en défense qu'Anderlecht doit encore recruter. Depuis plusieurs saisons, l'arrière-garde est le principal chantier, mercato après mercato. Et c'est encore bel et bien d'actualité.

Le départ à la retraite de Jan Vertonghen et le retour de prêt d'Adryelson n'ont pas aidé Besnik Hasi. Les Mauves ont bien transféré Zoumana Keita, mais le jeune défenseur s'est déchiré les ischio-jambiers lors d'une chute malencontreuse à l'entraînement, il est sur la touche pour plusieurs mois.

Yasin Özcan ? Le jeune Turc prêté par Aston Villa est enfin en règle mais il lui faudra un peu de temps pour s'adapter. Sans compter que la défense n'est pas en place à l'heure actuelle. Jan-Carlo Simic est trop lent pour le jeu voulu par Besnik Hasi, Lucas Hey suscite lui aussi encore des doutes. Il n'est pas anodin de voir Marco Kana revenir en force en ce début de saison.

Besnik Hasi s'impatiente

Anderlecht cherche donc toujours un défenseur central gaucher d'expérience. Un profil qui ne court pas les rues, en tout cas pas à moindre prix. Le Sporting a été lié à plusieurs joueurs, dont Nobel Mendy. Mais la piste semble refroidie depuis longtemps. Sacha Tavolieri rapporte d'ailleurs que le Français du Betis Seville est en passe de signer chez les Glasgow Rangers.

Les Mauves pourraient donc bien devoir attendre la fin du mercato pour trouver la perle rare. Het Laatste Nieuws confirme que pour pouvoir mettre le prix sur sa cible, la direction doit d'abord vendre. C'est que les Bruxellois ont déjà déboursé plus de 16 millions cet été et n'ont pour l'heure vendu que le seul Louis Patris pour moins de deux millions.