Un Anderlechtois pointé du doigt : "Il a vraiment peur que les supporters commencent à prêter attention à ses qualités"

La défense d'Anderlecht continue de se montrer friable. Zulte Waregem l'a encore mis en lumière, ce qui n'arrange pas les affaires de Jan-Carlo Simic.

Le malaise Jan-Carlo Simic est de plus en plus perceptible à Anderlecht. Le garçon n'est évidemment pas responsable de tous les maux du Sporting ou même des trois buts encaissés dimanche. Mais il est loin d'afficher la confiance qu'il manifestait en début de saison dernière, quand il rendait la comparaison particulièrement douloureuse pour Zanka.

Avec son haut du corps ostentatoirement bodybuildé, le jeune international serbe est très lent à se retourner. Un profil manquant de vitesse pour le jeu que veut pratiquer Besnik Hasi en positionnant sa défense loin de son rectangle.

Frankx Boeckx était au Lotto Park, le comportement de Simic l'a frappé : "À mon avis, il a vraiment peur que les supporters commencent à prêter attention à ses qualités. Il essaie donc de les entraîner dans son enthousiasme", a-t-il déclaré pour Het Laatste Nieuws.

Dépassé par Marco Kana dans la hiérarchie ?

Le voir haranguer la foule n'est en soi pas un souci. Il le faisait d'ailleurs déjà la saison passée, au point de devenir l'un des protégés du public mauve. "Mais si vous le faites constamment, vous perdez un peu en crédibilité."

Pour Boeckx, Simic doit jouer un autre rôle en tant que défenseur. "À Anderlecht, il s'agit surtout du nombre de bons ballons que vous pouvez bien transmettre aux milieux de terrain. Et je le vois beaucoup moins bien faire cela".