L'Antwerp cible un défenseur fort de 104 matchs en Ligue 1 pour remplacer Zeno Van Den Bosch

Le Royal Antwerp mène des négociations avancées avec Boubakar "Kiki" Kouyaté, un défenseur central expérimenté du Mali, dans l'optique de renforcer sa ligne défensive et remplacer Zeno Van Den Bosch.

Le Royal Antwerp serait en phase avancée de négociations avec Boubakar "Kiki" Kouyaté (28 ans), un défenseur central droitier actuellement sous contrat avec Montpellier en France et rélégué en Ligue 2 au terme de la saison dernière.

L’international malien est reconnu comme un joueur fiable, fort d’une solide expérience au plus haut niveau. Depuis son arrivée à Montpellier en janvier 2023, il a disputé 104 matchs en Ligue 1, prouvant sa valeur dans l'un des cinq grands championnats européens.

Le remplaçant de Zeno Van Den Bosch déjà ciblé par l'Antwerp

Selon Het Nieuwsblad, la direction de l'Antwerp voit en Kouyaté un renfort stratégique pour sa défense, d’autant plus que l’avenir de Zeno Van den Bosch (22 ans) reste incertain. L’arrivée récente de Yuto Tsunashima (24 ans) a déjà apporté une option défensive supplémentaire, mais elle ne semble pas suffisante pour Stef Wils.

Kouyaté possède non seulement une expérience en club, mais aussi un vécu international, avec 36 sélections en équipe nationale du Mali, la dernière datant de juin 2024.

Selon des sources proches du dossier, mentionnées par le Nieuwsblad, les discussions entre l'Antwerp et Montpellier se déroulent dans un climat constructif, les deux parties étant disposées à conclure rapidement un accord afin que Kouyaté puisse rapidement rejoindre le Great Old.