Le Borussia privé d'un Diable et de deux autres cadres en Supercoupe

C'est mercredi soir que le Bayern Munich tentera d'ajouter un cinquième trophée à son incroyable été 2020. Et si les Bavarois devront faire sans Leroy Sané et David Alaba, le Borussia Dortmund sera, lui aussi, privé de plusieurs cadres.

Thorgan Hazard, blessé la semaine dernière n'est, comme prévu, pas encore retapé. Mais les noms du portier Roman Bürki et du jeune Jadon Sancho s'ajoutent à la liste des forfaits. "Les deux joueurs souffrent de problèmes respiratoires, mais ont été testés négatifs au Covid-19", précise le club.

