Voici le meilleur joueur de l'histoire du PSG

À l'occasion de ses 50 ans, le PSG a désigné le meilleur joueur de l'histoire du club et le top 3 n'est pas issu de la période qatarie.

Durant le Final 8 de la Ligue des Champions, en août dernier, le PSG a soufflé sa cinquantième bougie et en a profité pour mettre sur pied un jury, composé de supporters, de journalistes et d'anciens joueurs pour récompenser ceux qui ont marqué l'histoire durant ses 50 premières années d'existence.

Et c'est un Brésilien qui a été meilleur joueur de l'hisoire: champion de France 1994 et lauréat de la Coupe des Coupes en 1996 notamment, Rai devance Safet Susic et Ronaldinho. Zlatan Ibrahimovic prend la quatrième plalce de ce classement. Carlo Ancelotti a, pour sa part, été désigné meilleur entraîneur tandis que le trophée du plus beau but revient à Pauleta.