Vanheusden repris et Raskin oublié, Montanier réagit : "Je n'ai jamais entraîné un joueur de son niveau à cet âge-là

Roberto Martinez et Jacky Mathijssen ont dévoilé leur sélection ce mercredi. Le capitaine du Standard de Liège est ainsi repris chez les Diables Rouges mais aussi chez les Diablotins. Par contre, Nicolas Raskin n'a pas été appelé chez les U21...

Zinho Vanheusden a été repris dans la sélection de Roberto Martinez ce mercredi pour les rencontres du mois d'octobre. "J'apprécie le sélectionneur de la Belgique depuis un moment. Je l'ai suivi lors de ses passages à Wigan et Everton : simplement l'un des meilleurs techniciens d'Europe", souligne Philippe Montanier. "Je suis content qu'il ait vu clair. Zinho fait un début de saison tonitruant puis surtout il a un potentiel énorme. Je n'ai jamais entraîné un joueur de son niveau à cet âge-là", explique le coach des Rouches.

Même son de cloche du côté de Mehdi Carcela. "À mes yeux, c'était prévu qu'il soit repris chez les Diables Rouges. Je me rappelle encore quand je l'avais vu pour la première fois chez les pros. Il devait avoir 15 ans, et j'ai vu directement les qualités qu'il avait. C'était énorme ce qu'il faisait et il continue de nous impressionner. Il va réaliser de grandes choses pour les Diables Rouges", a souligné l'international marocain.

Véritable révélation de ce début de saison, Nicolas Raskin n'a pas été appelé chez les Diablotins. Une véritable surprise pour la majorité des observateurs. "J'ai travaillé à la Fédération Française de Football et chaque fédé a ses critères. Nous en France, nous choisissions ceux qui jouent... Je n'ai pas besoin de faire un dessin concernant le niveau de jeu de Nico depuis le début de saison. Il épate tout le monde, nous un peu moins car nous le voyons chaque jour à l'entraînement et nous savons de quoi il est capable. Et là, il est en train de monter en puissance. S'il ne joue pas en équipe nationale, cela m'arrange d'un côté car il se repose. Zinho, Nicolas et Arnaud (Bodart). La relève des Diables Rouges semble assurée. S'il y en a deux-trois comme ça dans chaque club, vous allez encore briller sur la scène mondiale", a conclu Montanier.