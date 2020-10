🎥 Everton reste leader invaincu, doublé de James Rodriguez face au Brighton de Trossard

Toujours sur leurs lancée, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas fait dans le détail face à Leandro Trossard (titulaire) et les siens.

L'homme en forme Dominic Calvert-Lewin (16e) ouvrait le score, plantant son 6e but de la saison. Mais Brighton égalisait avant la pause par Maupay (41e). Alors qu'on se dirigeait vers un nul, Mina dans les arrêts de jeu redonnait l'avance aux Toffees sur le fil.

Après la pause, Everton enchainait avec un doublé de James Rodriguez (52e et 70e). Bissoumla en toute fin de rencontre sauvait encore l'honneur pour Brighton.

James Rodriguez strikes again! âšĄïž



The Cafetero is left unmarked at the back post again, and James makes no mistake slotting the ball in for Everton's fourth and his second! đŸ‡šđŸ‡ŽđŸ”„



pic.twitter.com/Q3OTgV7Xz0