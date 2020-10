Leonardo mécontent de Thomas Tuchel : "Nous n'avons pas aimé"

Il y a de l'eau dans le gaz entre Thomas Tuchel et Leonardo au PSG. L'Allemand réclame des renforts, le Brésilien lui a répondu.

Thomas Tuchel s'était publiquement inquiété du modeste mercato parisien malgré les départs d'Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi. Seuls Alessandro Florenzi (latéral droit) et Alexandre Letellier (troisième gardien) sont venus renforcer le PSG cet été. Mais le directeur sportif parisien, Leonardo, n'a pas apprécié les interrogations de son coach.

"On n'a pas aimé, vraiment. Le club et moi personnellement. Il faut comprendre les moments que nous vivons tous, pas seulement le PSG mais le monde (le PSG aurait perdu environ 100 millions d'euros en raison du coronavirus, nda). On va voir en interne comment on répond mais c'est clair : si quelqu'un n'est pas content, on parle, il n'y a pas de souci", déclare Leonardo à L'Equipe. "Puis, si cette personne décide de rester, elle doit respecter les règles internes et aussi la politique sportive du club, qui correspond à une période particulière que nous vivons". Déjà contesté, Tuchel, qui n'a jamais été dans les petits papiers de Leonardo, est désormais sur un siège éjectable.