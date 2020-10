Premier League : Leicester City et ses Belges chutent pour la première fois, Djenepo (buteur) et Southampton l'emportent

Deux rencontres de Premier League avaient lieu ce dimanche en début d'après-midi pour le compte de la quatrième journée.

Leicester City-West Ham 0-3

Youri Tielemans et Timothy Castagne étaient alignés d'entrée de jeu par Brendan Rodgers. Pourtant brillants lors de leur victoire contre Manchester City le week-end passé, les Foxes ont lourdement chuté face à West Ham, leur première défaite en championnat cette saison. Antonio a ouvert la marque (14e), 0-1. Fornals a ensuite doublé la mise (34e), 0-2. Bowen tuera le match en fin de rencontre (83e), 0-3.

Leicester City reste provisoirement deuxième tandis que West Ham grimpe à la 7ème place.

Southampton-West Bromwich 2-0

Dans le même temps, Southampton a battu West Bromwich 2-0 grâce à des buts de l'ancien Standardman Djenepo (41e) et Romeu (69e). Les Saints remontent à la 10e place du championnat tandis que les promus sont toujours 17èmes et premier non relégable.