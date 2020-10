Edinson Cavani endosse un numéro mythique à Manchester United

Edinson Cavani (33 ans) est le nouveau n°7 de Manchester United : l'Uruguayen succède à des noms légendaires tels que Georges Best, Eric Cantona, David Beckham ou encore Cristiano Ronaldo. Et tentera de faire oublier les précédents propriétaires, à savoir Alexis Sanchez ou encore Angel Di Maria ...

👕 7️⃣@ECavaniOfficial will become the latest Red to don our number seven shirt 🔴#MUFC