Mohamed Salah devenu un "héros de la vie" après une bonne action

Alors qu'il faisait le plein de sa voiture, Mo Salah est venu en aide à un SDF qui se faisait harceler par un groupe de jeunes dans les rues de Liverpool. Ces derniers lui demandant pourquoi il mendiait et qu'il devait trouver un travail.

Le joueur des Reds est arrivé à sa rescousse et a fait fuir les jeunes en leur ordonnant de partir et en ajoutant : "Ca pourrait être vous dans quelques années", rapporte le Sun.

David Craig, le SDF, a expliqué au quotidien que Salah lui avait également donné un billet de 100 livres avant de partir. Il qualifie le joueur de "Héros de la vie".

Mo Salah saved homeless man being harassed by yobs – then gave him £100 https://t.co/omUEnL2c8x