Deux matchs, trois buts, deux assists: l'homme en forme des Diablotins

Il avait guidé les U21 belges vers la victoire contre l'Allemagne, il n'a eu besoin que de 45 minutes pour récidiver, vendredi soir, contre le Pays de Galles.

Mike Trésor Ndayishimiye avait déjà fait étalage de toute sa classe contre l'Allemagne début septembre, il a encore brillé vendredi soir. Un penalty pour ouvrir le score, un coup-franc parfaitement distillé pour permettre à Albert Sambi Lokonga de doubler la mise: l'attaquant d'Utrecht confirme avec l'équipe nationale.

Il n'avait joué que 18 minutes lors de ses deux premières sélections, en fin d'année 2019. Il est devenu titulaire avec Jacky Mathijssen. Avec trois buts et deux assists en trois mi-temps. Voilà qui confirme son début de saison réussi en EreDivisie: un but et deux assists en quatre rencontres.

L'attaquant formé au Sporting d'Anderlecht est lancé et c'est une bonne nouvelle pour les Diablotins qui auront besoin de lui, mardi en Moldavie, pour se rapprocher de la qualification.