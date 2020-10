Echec désormais interdit pour les Diablotins: "Ca n'arrivera pas!"

Les U21 belges ont fait un pas de plus vers l'Euro, vendredi soir, et il ne reste plus qu'à conclure. le plus dur? Jacky Mathijssen est plus confiant que jamais.

Quatre victoires consécutives, dont deux succès de prestige contre l'Allemagne, 16 buts marqués et la première place du groupe: les U21 belges ont su faire oublier leur départ manqué en éliminatoires pour l'Euro 2021 (une défaite et un partage dans les deux premiers matchs). A tel point que la qualification tend désormais les bras à l'équipe de Jacky Mathijssen. Echec interdit? "Bien sûr, mais je ne crois pas que ça arrivera", estime le sélectionneur. "Je pense qu'une victoire suffira, mais nous ferons évidemment tout pour remporter les deux matchs." Notre seul adversaire, c'est nous-mêmes. Sur base de ce que ses troupes ont montré lors des deux dernières rencontres, le successeur de Johan Walem est confiant. "Si la concentration, la volonté, l'esprit d'équipe restent les mêmes, il n'y aura aucun problème. Tout le monde a pu voir que les qualités sont là." "Si on ne se qualifie pas, on pourra s'en vouloir", estime pour sa part Albert Sambi Lokonga, double buteur, vendredi soir. "On a toutes les cartes en mains, on a l'équipe et le talent pour le faire. On se doit de finir le travail. Notre seul adversaire, c'est nous-mêmes."