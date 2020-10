Lukaku, Mertens, Nainggolan... les salaires des Diables de Serie A

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport a révélé les salaires de nombreux joueurs du Calcio. Découvrez quels sont les revenus de Lukaku, Mertens, Nainggolan & co.

Aujourd'hui, la Gazzetta dello Sport a publié un dossier recensant les salaires des joueurs évoluant en Serie A (première division italienne). Par conséquent, les émoluments de plusieurs internationaux belges ont été dévoilés, dont ceux de Romelu Lukaku, Dries Mertens et Radja Nainggolan.

En première ligne, Romelu Lukaku perçoit l'un des salaires les plus élevés de l'élite du football italien. Après lui, Dries Mertens et Radja Nainggolan sont à égalité. En effet, les deux Diables Rouges perçoivent un salaire annuel estimé à 4,5 millions d'euros. À titre de comparaison, les deux napolitains, Lorenzo Insigne et Victor Osimhen, toucheraient des salaires équivalents.

En outre, parmi les joueurs issus de Pro League, l'ancien médian de Genk, Sergej Milinkovic-Savic, recevrait 3,2 millions d'euros par an à la Lazio de Rome, soit le deuxième salaire le plus élevé de l'effectif. Loin derrière, son coéquipier et ancien portier d'Anderlecht, Sylvio Proto percevrait un million d'euros chaque année.