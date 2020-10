L'avenir du foot amateur se décidera ce mardi

L'ACFF va se réunir pour savoir si oui ou non les clubs divisions amateurs et provinciales de football continueront la saison.

Depuis le début de la saison, de nombreuses rencontres ont été remises suite à des cas de Covid-19 dans les clubs. Ces remises ont automatiquement un impact sur les différents championnats.

Mais le rebond du virus rend la situation encore plus compliquée. Selon Le Soir, l'ACFF s'est réunie ce week-end afin de trouver des solutions et une réponse définitive devrait être donnée ce mardi. On se dirige malgré tout vers un arrêt des compétitions comme c'est le cas dans les fédérations de basket, de ping-pong mais aussi de volley.