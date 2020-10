Nations League : Rencontre terne entre l'Irlande et le Pays de Galles

Le Pays de Galles a perdu ses premiers points en Nations League.

Les rencontres de l'après-midi en Nations League n'ont pas été des plus spectaculaires. La rencontre entre l'Irlande et le Pays de Galles s'annonçait comme un beau duel en Ligue B.

Mais le match s'est terminé sur un triste 0-0. Les Gallois gardent malgré tout la tête de leur groupe avec sept points en trois rencontres. A noter que Bale n'était pas sélectionné suite à une blessure.

En Ligue C, l'Albanie a aussi concédé le match nul 0-0 en déplacement du côté du Kazakhstan. On espère une soirée plus riche en buts.