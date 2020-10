L'Angleterre en progrès : "Le niveau de la Belgique est celui qu'on veut atteindre"

L'Angleterre a vengé ses deux défaites du Mondial 2018 en battant les Diables Rouges avec une nouvelle génération et une équipe en construction.

Gareth Southgate a changé énormément de choses ces deux dernières années : de la petite finale de 2018, seuls Trippier, Dier, Maguire et Pickford subsistaient au coup d'envoi ce dimanche face à la Belgique. Une Angleterre new look avec de grandes ambitions. "Nous avions beaucoup de jeunes joueurs sur le terrain, pour qui ça a été une superbe expérience. J'ai aimé la persévérance de mon équipe, qui a permis de se créer des occasions et d'ouvrir le jeu", déclare Southgate à Skysports.

"La Belgique est une équipe du top, elle nous a posé beaucoup de problèmes dans la conservation du ballon. Et en seconde mi-temps, il fallait être parfait contre une telle équipe sans le ballon. À part la passe brillante de Kevin De Bruyne, nous étions un bloc compact", se réjouit l'entraîneur anglais. "Il faut souffrir pour gagner ce genre de match et nous l'avons fait. Mais ne nous emballons pas. Nous savons que la qualité de la Belgique aujourd'hui est celui que nous voulons atteindre de manière régulière dans le futur".