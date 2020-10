Liverpool et Manchester United proposent des changements majeurs au sein du football anglais

Les deux grands clubs rivaux se sont unis dans leur volonté de modifier profondément la structure du football anglais.

Le grand projet des propriétaires de Liverpool et Manchester United s'appelle 'Project big picture' et a été discuté par les six grands clubs (Tottenham, Chelsea, Arsenal et Manchester City se joignant aux deux initiateurs). Il s'agit d'un plan prévu depuis 2017 et dont la concrétisation a été accélérée par la crise du coronavirus que traversent les clubs anglais.

Les grandes lignes de ce projet : une redistribution des droits télévisés différente, qui favoriserait notamment un peu plus les clubs d'EFL (Championship, League One, League Two) ; un système de votes différent et qui ne fonctionnerait plus au "un club, une voix" mais en proportionnelle en fonction de la longévité des clubs au sein de la Premier League (les 9 clubs les plus établis auraient plus de poids) ; un passage de la PL de 20 à 18 clubs ; la disparition de l'EFL Cup (Coupe de la Ligue) et du Community Shield. Le système de relégation et promotion serait également revu, le 16e de Premier League devant disputer un barrage avec les clubs de Championship.

La Premier League pas ravie

Le projet, initialement révélé dans le Telegraph, n'a pas ravi les instances de la Premier League qui ont réagi en affirmant que certaines des idées avancées mettraient le football anglais en danger. La PL s'est également dite "déçue" du soutien du projet par Rick Parry, président de l'EFL, qui voit d'un bon oeil ces changements structurels.

Le Département du Numérique, de la Culture, des Médias et du Sport britannique a également réagi via un communiqué, regrettant que les clubs de Premier League veuillent, par ces changements, créer une "ligue fermée" au sommet du football anglais. Le projet (qui nécessiterait 14 votes sur les 20 clubs de PL pour être approuvé) fera en tout cas débat ...