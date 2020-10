🎥 Lob, Madjer et festival de buts: un match fou entre l'Allemagne et la Suisse

Il n'y avait pas de spectateurs pour y assister en direct, mais la Mannschaft et la Nati ont fait le spectacle, mardi soir, sur la pelouse du Rhein Energie Stadion de Cologne.

Les Allemands avaient débuté leur Ligue des Nations par deux partages, contre l'Espagne et en Suisse, ils espéraient profiter de la réception de la Nati pour enchainer une seconde victoire de rang, après celle acquise en Ukraine le week-end dernier.

Mais la rencontre a très mal débuté pour les hommes de Joachim Löw. Oublié au petit rectangle, Mario Gravanovic en profitait pour ouvrir le score après cinq minutes de jeu seulement. Juste avant que Remo Freuer ne double la mise d'un lob astucieux.

GOAL | Neuer gaat niet vrijuit en Freuler lobt de bal over hem in doel. 👏#GERSUI pic.twitter.com/SkPUO74LIo — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 13, 2020

Secoués, les Allemands ont répondu grâce aux deux recrues estivales de Chelsea. Timo Werner a réduit l'écart à la demi-heure et Kai Havertz a égalisé au retour des vestiaires. Mais la Suisse ne l'entendait pas de cette oreille et Mario Gavranovic a remis les siens aux commandes de la rencontre, une minute après le deuxième but allemand.

C'est finalement Serge Gnabry, d'une splendide Madjer et sur un excellent service de Timo Werner, qui a mis tout le monde d'accord (3-3). Troisième partage en quatre rencontres pour la Mannschaft qui reste coincée à la deuxième place. Un partage qui ne fait pas non plus les affaires de la Suisse, qui ferme toujours la marche de ce groupe 4 de la Ligue A avec deux unités.