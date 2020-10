Casemiro sous le charme d'un joueur français : "Mais je parlerai de lui quand il sera au club"

Le milieu de terrain du Real Madrid est évidemment intéressé par l'arrivée de Kylian Mbappé ... mais n'a pas envie d'en parler aujourd'hui.

Casemiro (28 ans) s'est exprimé sur la possible venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le Brésilien s'est exprimé sur la possible venue de l'attaquant du Paris Saint-Germain au Real Madrid.

"C'est un grand joueur et dans ce club on parle de beaucoup de noms. Mbappé n'est pas notre joueur et je parlerai de lui quand il le sera, s'il l'est un jour. Je l'aime bien, mais aussi Neymar, Coutinho... Ce sont des footballeurs d'une extrême qualité et tout le monde aime ça", a déclaré le milieu de terrain brésilien dans les colonnes du quotidien As.

Le Real Madrid pisterait Erling Haaland, pour le cas où la venue de l'attaquant du PSG ne serait pas possible.