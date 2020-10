Nenad Kovacevic condamné après avoir fraudé Pôle emploi

L'ancien joueur de Lens et international serbe a été reconnu coupable de fraude ce mardi au tribunal correctionnel de Nîmes.

Nenad Kovacevic a écopé d'une peine d'un an de prison dont six mois de sursis, comme le rapporte L'Équipe. L'ancien joueur de Lens a fraudé Pôle emploi. Après la rupture de son contrat avec Nîmes en 2015, il avait touché pendant quasiment un an et demi une allocation chômage de 6400 euros par mois, alors qu'il ne résidait plus en France lors de cette période, mais en Serbie.

Bien aidé par un couple d'amis, l'ancien milieu défensif fournissait des fausses attestations de logement. Kovacevic a touché au total 113 000 euros, une somme qu'il devra bien évidemment rembourser à Pôle Emploi.