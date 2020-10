Sans problème pour le PSG

Quelques jours avant son premier choc européen de la saison, le PSG n'a pas tremblé à Nîmes.

C'est mardi que les Parisiens entreront en lice en Ligue des Champions, avec un choc contre Manchester United en ouverture. En attendant, les Parisiens ont fait le plein de confiance, à Nîmes, où ils ont été bien aidés par l'exclusion rapide de Loick Landre (12e).

En supériorité numérique, les Parisiens ont ouvert le score dix minutes plus tard par Kylian Mbappé. Mais il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour que le PSG se mette à l'abri. Avec Pablo Sarabia dans le rôle du détonnateur.

Après deux assists pour Alessandro Florenzi et Kylian Mbappé, l'Espagnol y est allé de son propre but pour ponctuer le travail. Une large victoire (0-4) qui permet à Paris de s'installer en tête, avec le même nombre de points que Rennes (15), en attendant le choc du Nord entre Lille (14) et Lens (13).