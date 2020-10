🎥 Match fou entre Chelsea et Southampton : Werner s'offre un doublé, Kepa une boulette, Walcott déjà décisif

Chelsea pensait pouvoir compter sur sa nouvelle connexion allemande, auteure des trois buts, pour venir Ă bout des Saints de Southampton ... mais a perdu deux points en toute fin de rencontre.

Le forfait d'Édouard Mendy permettait à Kepa de se montrer à son avantage, mais le portier espagnol de Chelsea n'aura certainement pas profité de l'occasion : alors que les Blues menaient de 2-1, c'est sur une incompréhension grossière entre lui et Kurt Zouma que Southampton revenait au score via Adams à la 57e (2-2).

Quel cafouillage dans la défense de Chelsea ... đŸ˜± đŸ˜±



Zouma et Kepa ont la tête ailleurs #CHESOU pic.twitter.com/7bruWD1tL4 — VOOsport (@VOOsport) October 17, 2020

Un but qui venait gâcher la prestation de Timo Werner : le nouvel attaquant de Chelsea avait mis son équipe sur du velours d'un joli doublé, signant notamment son premier but d'un numéro en solo sensationnel.

1⃣-0⃣ | WERNER !



L'Allemand marque son premier but avec les Blues et il le fait tout seul comme un grand ! 1⃣ âšœ#CHESOU pic.twitter.com/EklwbXBKmi — VOOsport (@VOOsport) October 17, 2020

2⃣-0⃣ | #CHESOU



Et le doublé, tout en finesse de Werner. Très joli but 👌 pic.twitter.com/HmxgZozC6F — VOOsport (@VOOsport) October 17, 2020

C'est encore Werner qui sera décisif sur le troisième but, cette fois à l'assist pour son compatriote Kai Havertz et ce dans la foulée de l'égalisation des Saints. On pensait les Blues partis pour rejoindre Liverpool à la seconde place derrière Everton, mais Théo Walcott, entré au jeu, sera décisif pour son retour chez son club formateur : l'ancien d'Arsenal reprend de volée à l'entrée du rectangle, et Vestergaard dévie de la tête, trompant Kepa (3-3).