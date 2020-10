🎥 Polémique en Angleterre suite au geste de Sergio Agüero sur une arbitre

Sergio Agüero ne s'est pas illustré de la meilleure des manières ce samedi lors de la victoire de Manchester City contre Arsenal 1-0. L'Argentin a contesté la décision de l'arbitre assistante en la prenant par l'épaule de manière vigoureuse.

Un geste qui a fait parler de lui sur les réseaux sociaux où de nombreux observateurs se sont indignés du comportement de l'attaquant. En conférence de presse, Guardiola a tenu à défendre son joueur : "Sergio est le gars le plus gentil que j'ai connu. Ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas".

Polémique inutile de la part des différents observateurs ou mauvais geste d'Agüero ? Voici les images du geste :

Who does Aguero think he is?

Completely unacceptable.pic.twitter.com/fJ7L6zI2bt