Premier League : Ross Barkley délivre Aston Villa face à Leicester

Match de haut de tableau entre Leicester et Aston Villa ce soir. En effet, les deux formations, troisièmes à égalité de points, se sont affrontés dans le cadre de la cinquième journée de Pro League. Finalement, ce sont les Villans qui sont parvenus à arracher les trois points en toute fin de rencontre.

Au coup d'envoi, trois joueurs belges étaient présents sur le terrain. En effet, Brendan Rodgers avait choisi d'aligner ses trois Diables Rouges : Timothy Castagne, Youri Tielemans et Denis Praet (remplacé par James Maddison à la 68ème). Du côté de l'adversaire, les deux anciens Blauw en Zwart, Bjorn Engels et Marvelous Nakamba, ont passé l'intégralité de la rencontre sur le banc.

Ross Barkley frappe encore !

Si Leicester a bien poussé pour faire la différence dans le money-time, la formation de Birmingham a su faire le dos rond et plier sans jamais rompre. Plus encore, les troupes de Dean Smith ont attendu la fin du temps réglementaire pour frapper. Déjà buteur lors de son premier match avec les Villans face au Reds lors de la précédente journée, Ross Barkley a délivré les siens au bout du temps additionnel (90ème+1). Score final : 0-1.

2 - Ross Barkley has scored in each of his two Premier League appearances for Aston Villa (2 goals), as many as he managed in his last 42 for Chelsea before moving to Villa Park. Quality. pic.twitter.com/Cbz8FHfH8m