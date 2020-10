🎥 Un Bamford puissance 3 offre une belle victoire à Leeds contre Aston Villa

Le surprenant dauphin de Premier League recevait Leeds United.

Il fallait attendre la seconde période pour voir les choses s'emballer : Patrick Bamford (55') ouvrait le score profitant d'un ballon renvoyé dans ses pieds, avant de remettre le couvert (67') d'une lourde frappe sous la barre.

L'anglais se permettait même un triplé (74') suite à sa belle frappe du gauche.

Mis à part quelques coups d'éclat, Aston Villa n'a pas pu réagir et s'incline lourdement. Ce succès permet aux joueurs de Marcelo Bielsa de rejoindre provisoirement le podium, à deux points de leur adversaire du soir.

BAM BAM đŸ’„



Bamford with 2 goals and Leeds is up 2-0 on Aston Villa

pic.twitter.com/hn5np9xEAs