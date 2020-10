Derby de la Ruhr : Dortmund privé d'un cadre, testé positif au Covid-19

Suite à cela, le Borussia Dortmund a révélé un seul cas positif au Covid-19 : Emre Can. Le médian manquera donc le derby de samedi face à Schalke 04.

Can est le tout premier joueur du Borussia positif au coronavirus. Jusqu'ici, le club d'Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier avait été épargné par le virus.

L'Allemand est asymptomatique, et n'avait pas pris part au match face à la Lazio. Il restera désormais à l'isolation comme le veut le protocole sanitaire.

"Emre Can est positif au Covid-19. Il ne présente aucun symptôme et se trouve à l'isolement chez lui", a communiqué le club.

Emre Can has tested positive for COVID-19. He is symptom-free and in domestic quarantine.



Further tests taken by players and staff came back negative on Friday.



