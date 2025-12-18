En D1B, la nervosité est à son comble...à cause d'Anderlecht : "Ce serait du pur vol !"

Courtrai reste en bonne voie pour remonter en D1A. Mais en coulisses, l'inquiétude grandit. Au-delà du 0-0 contre le Lierse (compensé par la défaite surprise du Beerschot), c'est l'évolution potentielle du règlement qui fait peur.

Michiel Jonckheere s'est surtout concentré sur le jeu de son équipe. Après la pause, Courtrai a intensifié la pression, mais les Kerels n'ont pas créé assez pour revendiquer la victoire. " Vingt bonnes minutes, ce n'est pas assez", reconnaît l'entraîneur dans Het Nieuwsblad.

Cependant, l'aspect sportif est éclipsé par l'incertitude autour du format de la compétition. La deuxième place, synonyme de promotion en première division semble à portée de main, mais les rumeurs d'une réforme font monter la pression.

Plus qu'un seul promu...potentiel ?

Le débat s'est ravivé après que Kenneth Bornauw, CEO du Sporting d'Anderlecht, ait suggéré de modifier à nouveau les règles. Cela rendrait la promotion pour les clubs de D1B à nouveau plus difficile, en plein milieu de la saison. Les deux premiers ne monteraient en effet plus automatiquement. Seul le premier aurait une chance de monter, via un barrage contre le dernier de D1A.

Jonckheere ne mâche pas ses mots. Il ne peut pas imaginer que le format soit modifié pendant la compétition et a mis en garde contre des actions juridiques de la part de clubs tels que Courtrai et Beveren, les deux premiers du classement. " Ce serait du vol pur », a-t-il déclaré.



Pour l'instant, Courtrai tente de garder une certaine sérénité dans le groupe, tant bien que mal. Samedi, le KV affrontera les RSCA Futures, avec l'espoir de retrouver le niveau affiché contre Seraing. L'écart sur le Beerschot, troisième, est actuellement de six points.