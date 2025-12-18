Ils étaient prêts à s'aligner sur les chiffres de l'Union : Promise David repousse une offre folle

Promise David se sent bien à l'Union Saint-Gilloise. L'attaquant canadien veut finir la saison au Parc Duden.

Cet été, alors que des cadres comme Anthony Moris, Koki Machida, Charles Vanhoutte, Noah Sadiki ou Franjo Ivanovic sont partis après le titre de champion, Promise David avait choisi de rester malgré certaines convoitises assez insistantes.

La révélation saint-gilloise était notamment dragué par le Paris FC, le nouveau riche de la Ligue 1 française. Il ne s'était pas contenté de repousser l'idée d'un départ, prolongeant même son contrat jusqu'en juin 2029.

Malgré cela, malgré un début de saison presque logiquement en-dessous de ce qu'il avait proposé en deuxième partie de saison dernière, l'intérêt grandit à nouveau à l'approche du mercato hivernal. West Ham était notamment prêt à s'aligner sur les exigences de l'Union.

Tôt ou tard, Promise David sera une plus-value énorme

Mais Sacha Tavolieri rapporte que le joueur s'est opposé à un départ, il souhaite au moins finir la saison à Saint-Gilles. Une décision qui apparaît intelligente pour sécuriser sa place au sein de la sélection canadienne, à six mois de la Coupe du Monde.



S'il y performe, la direction unioniste pourrait d'ailleurs encore revoir ses exigences à la hausse. Quoi qu'il en soit, les 600 000 euros pour aller le chercher dans le championnat estonien il y a un an apparaissent depuis longtemps comme des cacahuètes.