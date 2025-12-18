Après son 9/9, l'Antwerp se voit-il déjà en Champions Play-Offs ?

Après son 9/9, l'Antwerp se voit-il déjà en Champions Play-Offs ?
Photo: © photonews
Deux journées avant la fin de l'année civile, l'Antwerp peut de nouveau rêver d'une place dans le top 6, une perspective encore inimaginable il y a un mois. Les Anversois ont clairement relevé la tête depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur, Joseph Oosting.

"Nous avons eu du mal à La Gantoise, surtout en première mi-temps. Au final, les trois points sont ce qu’il y a de plus important", résumait Zeno Van den Bosch dans les travées de la Planet Group Arena après la victoire des Anversois, 0-2.

Le défenseur central, tout comme son entraîneur Joseph Oosting, a identifié les axes de progression majeurs pour le reste de la saison. Le fait que l'Antwerp ait signé un 9/9 ne signifie pas pour autant que l'équipe soit devenue invincible.

"On va prendre match après match, on ne pense pas encore aux Champions Play-Offs", poursuivait le défenseur. Son partenaire de la charnière centrale, Kiki Kouyaté, acquiesçait : "On ne pense pas à la Ligue des Champions, ni au football européen, mais uniquement à notre prochain adversaire."

Le top 6 serait déjà un exploit pour l'Antwerp et Joseph Oosting

Ce prochain adversaire ne sera autre que le Sporting d'Anderlecht. Et, le lendemain de Noël, l'Antwerp disputera son dernier match de 2025 à domicile face à Zulte Waregem. Le Great Old pourrait profiter de ces deux rencontres pour se rapprocher encore un peu plus du top 6, désormais à seulement un point.


Le Matricule 1 est bel et bien revenu dans la course pour la sixième place et se bat désormais aux côtés du Standard, de Genk, de La Gantoise et de Zulte Waregem. Un véritable miracle, quand on se souvient qu’il y a un mois, l'équipe alors entraînée par Stef Wils était engluée dans la zone rouge, aux côtés du Cercle de Bruges et de Dender.

